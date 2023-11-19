Волонтёры РУСАЛа – чемпионы добрых дел!

Комплексная программа по взаимодействию волонтёров компании с воспитанниками детских домов стала победителем IX всероссийского конкурса проектов в сфере корпоративного волонтёрства «Чемпионы добрых дел». Церемония награждения прошла в рамках XII Московского международного форума «Корпоративное волонтёрство».

Победу в номинации «Социальное волонтёрство» одержала программа «Альтернативное будущее», цель которой – помогать подросткам в трудной жизненной ситуации социализироваться и находить своё место во взрослом мире. Основным инструментом в этом стали сюжетно-ролевые игры по развитию навыков и компетенций, разработанные интеллектуальным партнёром фондом социального развития «Полдень». Программа разворачивается в течение всего учебного года и кроме игр дополняется другими активностями – экскурсиями на предприятия РУСАЛа, инициативами в рамках внутреннего конкурса «Вдохновляй и действуй», участием подростков в корпоративных мероприятиях компании.

Каждое предприятие алюминиевой компании исторически поддерживает в своем городе детский дом или другое социальное учреждение для детей в трудной жизненной ситуации, оказывает финансовую и другую помощь. На протяжении многих лет волонтёры компании организовывают для детей различные активности, но зачастую они не выстраиваются в какую-то долгосрочную систему с пониманием перспектив и, что самое важное, оценкой воздействия. С учётом этого в 2021 году программа корпоративного волонтёрства РУСАЛа была перезапущена, и подход к работе волонтёров с подшефными детскими домами в территориях ответственности компании был пересмотрен.

«Полностью менять вектор и уходить из социального волонтёрства, отказываясь от многолетнего взаимодействия с теми или иными учреждениями мы не могли. Однако было понятно, что развлекательным технологиям нужно искать альтернативу. Мы оказались в поиске какой-то системной практики, которая помогла бы нашим социальным волонтёрам взять в работу понятные и эффективные механизмы взаимодействия с детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, – рассказывает руководитель программы по развитию корпоративного волонтёрства «Центра социальных программ» РУСАЛа Анастасия Ковенькина. — Так мы познакомились с опытом «Полдня». Игры, разработанные коллегами, позволяют нашим волонтёрам – без педагогического и психологического образования – после довольно простого разбора проводить действительно классные и глубокие образовательные мероприятия. Здорово, что для малых городов это еще и возможность внедрять новые для территорий практики социального воздействия, разработанные федеральными фондами».

Для старта проекта «Альтернативное будущее» в прошлом году были выбраны игры по профориентации, а позитивный отклик участников и хорошие отзывы позволили масштабировать программу: теперь в арсенале у волонтёров помимо шести игр по профориентации (курс «Профессия»), шесть игр о физическом и ментальном здоровье (курс «Береги себя») и девять – о нравственно-ценностных ориентирах (курс «В переплёт). Сегодня в проекте участвуют дети и волонтёры из Ачинска, Братска, Красноярска, Каменска-Уральского, Новокузнецка, Саяногорска, Североуральска, Шелехова, Иркутска и Тайшета.

Сюжетно-ролевые игры были выбраны в качестве формата активностей программы сразу по нескольким причинам. Прежде всего, они не похожи на обычные уроки или образовательные встречи – весь опыт переживаний «упакован» в игровую реальность с перемещением в выдуманный мир, в котором ребята могут выбрать для себя и примерить самые разные роли. Кроме того, игра является привычным и приятным для детей форматом, и её воздействие происходит на уровне эмоций и переживаний. В игре ребёнок примеряет ситуацию на себя, получает определенный опыт, получает новые знания. А главное – он самостоятельно принимает решение. У детей, которые живут в детских домах часто нет возможности принимать самостоятельные решения и тем самым получать такой нужный во взрослой жизни опыт.

Например, корпоративные волонтеры Новокузнецкого алюминиевого завода компании РУСАЛ учили воспитанников школы-интерната №88 правильно создавать резюме для приема на работу, проводили тренировочные «собеседования» и в игровой форме рассказывали, как отличить добросовестного работодателя от мошенников.

Более глубокое сотрудничество волонтёров с детьми позволило увидеть новые потребности и запросы. Они нашли отражение в проектах-участниках грантового конкурса для сотрудников РУСАЛа «Вдохновляй и действуй»: появились небольшие локальные инициативы, которые позволяли пробовать и внедрять образовательные мероприятия экологического характера, игрочтения, курсы волонтёрства и финансовой грамотности, разработанные сотрудниками компании.

Сотрудники НкАЗа вместе с ребятами из школы-интерната №88 изучают тонкости театрального мастерства и готовят новогодний спектакль для малышей из младших классов.

Эффект от реализации программы имеет сразу несколько измерений. С одной стороны, она помогает ребятам узнать новое о возможностях своего развития в будущем, выбрать для себя интересную траекторию жизненного пути и преодолеть существующие стереотипы, которые часто (в том числе согласно имеющейся сегодня статистике) носят негативный характер. С другой стороны, участники программы - корпоративные волонтёры, обучаясь проведению игр и выступая в роли ведущих, прорабатывают надпрофессиональные, социальные компетенции, совершенствуют навыки коммуникации и эмпатии, учатся выражать свои эмоции и узнавать эмоции собеседника, работать в команде. Важный результат выстроенной благодаря играм системе встреч является возникновение эмоционального доверия между волонтёрами и подростками, а как следствие – появление в жизни ребят референтных взрослых.

Важно, что такие программы позволяют на практике увидеть действенные форматы помощи – уйти от стереотипов развлекательных форматов и подарков детским домам и направить силы на решение конкретной социальной проблемы. Такая помощь позволит подросткам из детских домов и обрести значимых взрослых в лице волонтеров – сотрудников предприятий РУСАЛ, и стать полноценными членами общества.

Фото: РУСАЛ