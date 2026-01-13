Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Волшебство новогодних традиций: РУСАЛ подарил новокузнечанам семейный праздник

На несколько часов Сад алюминщиков превратился в поистине волшебное место, где можно было встретиться со скоморохами и сказочными героями, угоститься горячим чаем и печатными пряниками, которые разносили настоящие лоточники в старорусских костюмах. А ещё стать участником театрализованных представлений и конкурсов с подарками.

К слову, основное театрализованное действо проходило на сцене, реконструированной в 2025 году на средства РУСАЛа в рамках соглашения Компании с Правительством Кузбасса.

Пока самые маленькие выполняли задания аниматоров, взрослые фотографировались у фотозоны и у световых фигур Снегурочки, Деда Мороза и русского самовара.

- Мы приходим сюда семьей уже не в первый год! В прошлом году на коньках катались, в этом хоровод вокруг елки водили. А еще я приз выиграл, просто поделившись настроением на странице в ВК! Очень хороший праздник! Спасибо алюминщикам! — поделился впечатлениями Павел Агафонов.

Веселые конкурсы, традиционные русские забавы и теплая для сибирской зимы погода – все вместе создали для новокузнечан отличное новогоднее настроение!

Все без исключения участники отметили удивительно теплую атмосферу, царившую на спортивных праздниках РУСАЛа, и благодарили алюминщиков за заботу о новокузнечанах.

Проводить яркие праздные мероприятия, которые объединяют горожан, компания РУСАЛ начала ещё 25 лет назад по инициативе основателя Олега Дерипаска. В этом году серия зимних уличных мероприятий получила название «Новый год с РУСАЛом: волшебство русских традиций».

 

Фото: ДСОиРОВ НкАЗа

