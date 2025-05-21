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Вопросы повышения эффективности выявления и ликвидации свалок обсудили в Кемерово с участием Россельхознадзора

20 мая 2025 года в Кемерово состоялись межведомственные совещания по вопросам выявления и ликвидации несанкционированных свалок на территории муниципальных образований и необходимости принятия нормативного правового акта, регулирующего нормативы качества почв на территории региона.

На встрече, инициированной министром природных ресурсов и экологии Кузбасса Олегом Ивлевым, приняли участие представители Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора — заместитель руководителя Марина Язькова и и. о. заместителя начальника отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Застрожнова Надежда.

В ходе обсуждения проблемных вопросов, связанных с ликвидацией несанкционированных свалок, были приведены данные анализа динамики выявления и ликвидации свалок в разрезе муниципальных образований.

Вместе с тем, отмечена важность не только выявления нарушений и принятия мер по их устранению, но и реализации механизма введения таких земель в сельскохозяйственный оборот.

Так, в течение 2024 года в результате ликвидации несанкционированных свалок в сельскохозяйственный оборот введены земли совокупной площадью 8,7 га.

В завершение совещания отмечено, что уполномоченные органы должны регулярно держать ситуацию по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок на контроле и, в первую очередь, в целях достижения и сохранения в регионе положительного уровня показателя «Качество окружающей среды».

Общество
kuzbassnews.ru
21/05/2025
Общество
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