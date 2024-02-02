Восемь месяцев ограничения свободы назначено жителю Кузбасса за незаконное хранение ружья, найденного в 1993 году

В течение восьми месяцев 63-летнему жителю Кузбасса запрещено покидать пределы Мариинского муниципального округа, а также изменять место жительства без согласия специализированного контролирующего органа.

В 1993 году житель одного из сёл Мариинского района нашёл нарезное охотничье огнестрельное оружия – карабин 1960 года выпуска. Оружие забрал себе и стал незаконно хранить его на веранде своего дома.

Тем самым он совершил преступление, предусмотренное частью первой статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации – незаконное хранение огнестрельного оружия.

А в сентябре 2023 года к нему в дом для проведения оперативно-розыскных мероприятий пришли сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России «Мариинский». Незаконно хранящееся оружие было обнаружено и изъято.

Приговор по ходатайству подсудимого был постановлен в особом порядке принятия судебного решения, при котором наказание не может превышать две трети от максимального наказания за совершённое преступление. Государственный обвинитель, представитель потерпевшего, а также защитник подсудимого не возражали против применения такого порядка судебного разбирательства.

При назначении наказания суд учёл отсутствие отягчающих и наличие смягчающих наказание обстоятельств, в том числе полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья и возраст подсудимого.

В результате подсудимому было назначено наказание в виде 8 месяцев ограничения свободы. В течение этого времени 63-летнему кузбассовцу запрещено выезжать за пределы территории Мариинского муниципального округа Кузбасса, а также менять место жительства без согласия специализированного контролирующего органа.

В январе 2024 года приговор вступил в законную силу.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд