Восьмой кассационный суд завершил спор красноярца с кузбасским муниципалитетом из-за повреждённого «BMW 730d»

Ещё в июле 2019 года красноярец, двигаясь на своём автомобиле «BMW 730d» по Мариинску в сторону моста через реку Кия, правыми колёсами попал в дорожные ямы, повредив автомобиль. Позже, посчитав виновными в произошедшем юрлиц, ответственных за содержание дорожного полотна, он обратился в суд с требованием возмещения причинённого ущерба. Но судебные разбирательства по делу продлились более двух лет…

29 июля 2019 года красноярец возвращался домой из города Кемерово на автомобиле «BMW 730d». И на одном из участков дорог Мариинска он увидел выбоины и ямы, избежать наезда на которые не удалось. Автомобиль попал в ямы, в результате чего получил повреждения. Позже в Красноярске была проведена экспертиза, которая определила стоимость восстановления повреждённого автомобиля в размере более одного миллиона рублей.

Почти через три года после произошедшего ДТП красноярец предъявил в суд исковое заявление, требуя взыскать как эту сумму, так и судебные расходы со структурного подразделения администрации Мариинского муниципального округа, а также с компании «МариинскАвтодор» и муниципального унитарного предприятия «Мариинец».

При первом рассмотрении дела красноярец не смог доказать своё право собственности на повреждённый автомобиль в связи с отсутствием договора его купли-продажи и сведений о регистрации этого автомобиля на его имя в ГИБДД. Поэтому в иске было отказано.

Но решение было обжаловано, и при повторном рассмотрении дела в августе 2023 года суду апелляционной инстанции уже был представлен договор купли-продажи автомобиля, а также установлено, что в материалах проверки, которая проводилась в связи с ДТП, красноярец указан собственником автомобиля. Тогда же суд апелляционной инстанции определил ответчиком по делу администрацию Мариинского муниципального округа – правопреемника администрации Мариинского городского поселения в части осуществления дорожной деятельности в месте дорожно-транспортного происшествия.

Установив недостатки дорожного покрытия, не соответствующие ГОСТ Р 50597-2017 и не обозначенные соответствующими дорожными знаками, судебная коллегия пришла к выводу о доказанности причинно-следственной связи между бездействием администрации Мариинского муниципального округа и наступившим вредом имуществу красноярца. В результате с администрации Мариинского муниципального округа в пользу красноярца суд постановил взыскать причинённый ущерб в размере около 1 миллиона 40 тысяч рублей.

Но это решение по жалобе органа местного самоуправления в ноябре 2023 года было отменено Восьмым кассационным судом общей юрисдикции.

При повторном рассмотрении дела суд в числе прочего заострил внимание на том факте, что за три дня до произошедшего ДТП автомобиль красноярца попадал в другое дорожно-транспортное происшествие. Поэтому судом была назначена ещё одна экспертиза, которая определила ущерб, причинённый автомобилю в «мариинском» ДТП, в размере 886 тысяч рублей.

Несмотря на то, что ущерб, причинённый автомобилю, новой экспертизой был снижен на 120 тысяч рублей,администрация Мариинского муниципального округа всё-таки обязана выплатить красноярцу 1 миллион 50 тысяч рублей, так как в общий размер взысканной суммы дополнительно вошли 30 тысяч рублей в виде расходов по оплате этой экспертизы и 100 тысяч рублей в виде расходов красноярца на оплату юридических услуг.

Но основания для принятого решения также оказались неубедительными для муниципалитета, в связи с чем администрация Мариинского муниципального округа снова обжаловала судебное постановление в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции.

И в результате рассмотрения поступивших кассационных жалоб принятое по делу решение о взыскании с органа местного самоуправления денежных средств в сумме 1 миллион 50 тысяч рублей было оставлено без изменения.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд