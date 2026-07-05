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Возгорание мобильного телефона привело к серьезным ожогам

В неделю информирования о внешних причинах смерти медики ещё раз информируют население о травмах, ожогах и различных опасностях, которые могут стать причиной госпитализации в стационар. 

Сейчас врачи Новокузнецкой городской клинической больницы N 1 им. Г. П. Курбатова борются за жизнь пациента, получившего ожоги из-за взорвавшегося у него в руках мобильника.

Происшествие случилось в одной из пятиэтажек в Киселевске.  

Мужчина держал сотовый телефон в руке. В один момент гаджет вспыхнул. Причиной стала искра от баллона с газом.

Нескольких секунд хватило, чтобы получить серьезные ожоги на площади 30% поверхности тела.

У мужчины пострадали лицо, голова, туловище и правая рука.

Скорая помощь доставила пострадавшего в Первую больницу в травматолого-ортопедическое отделение № 4. В санпропуснике № 3 его принял врач-травматолог-ортопед Микаел Торгомович Саргсян.

На данный момент мужчина находится в реанимации  и получает интенсивную терапию на противоожоговой флюидизирующей кровати.

Медицинские работники Первой больницы еще раз напоминают: возгорание мобильного телефона может привести к химическим и термическим ожогам. Такие травмы требуют оказания экстренной медицинской помощи.

Пресс - служба НГКБ N 1 (фото). 

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Новокузнецк
kuzbassnews.ru
05/07/2026
Здоровье
Происшествия
Новокузнецк
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