Возможность экспорта кормовых отрубей пшеничных в страны Персидского залива и Вьетнам

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу проведено совещание с предприятиями Кемеровской области – Кузбасса по производству кормовых отрубей пшеничных гранулированных.

До участников внешнеэкономической деятельности доведена информация о возможности и условиях экспорта кормовой продукции на рынки Марокко, Омана, Саудовской Аравии и Вьетнама. В случае заинтересованности в экспорте проработан вопрос о необходимости проведения обследований предприятий на соответствие ветеринарных и фитосанитарных требований стран-экспортеров с целью внесения их в Реестр экспортеров в ФГИС «ВетИС» компонент «Цербер».

Экспорт кормовых пшеничных гранулированных отрубей, произведенных и хранимых на предприятиях, внесенных в Реестр экспортеров, может осуществляться на основании лабораторных исследований экспортных партий в аккредитованных лабораториях, в том числе подведомственных Россельхознадзору. После проведения исследований по требованию страны-импортера с проведением фумигации на экспортируемую продукцию оформляются ветеринарный и фитосанитарный сертификаты в стандартном режиме.

По всем интересующим вопросам экспорта подконтрольной продукции растительного происхождения можно обращаться в отдел государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте по телефону (3842) 36-15-86 и в отдел фитосанитарного надзора и семенного контроля по телефону (3842) 36-15-80.