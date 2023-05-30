Возрастание угрозы распространения гриппа птиц по территории РФ

По территории Российской Федерации продолжает распространяться высокопатогенный грипп птиц. В мае 2023 года отмечен высокий рост числа очагов заболевания среди диких и синантропных птиц, преимущественно чаек, в Костромской, Нижегородской, Тверской и Кировской областях, Удмуртской Республике, Республиках Коми и Марий Эл. При лабораторных исследованиях патологического материала (трупов чаек) получены положительные результаты на грипп птиц типа А субтипов Н5 и Н7.

Высокопатогенный грипп птиц (ВПГ) – острая контагиозная вирусная инфекция домашних и диких птиц, характеризующаяся общим угнетением, отеками, множественными кровоизлияниями и поражениями внутренних органов, мозга и кожи. К ВПГ восприимчивы все виды птиц, в том числе куры, индейки, утки, фазаны, цесарки, перепела, глухари, аисты, чайки и практически все виды синантропных птиц (голуби, воробьи, вороны, чайки, утки, галки и пр.), дикие, экзотические и декоративные птицы, а также свиньи, лошади, хорьки, мыши, кошки, собаки, иные позвоночные и человек.

Заболеваемость птиц гриппом составляет от 80 до 100 %, а смертность может достигать до 100%, в зависимости от степени вирулентности штаммов вируса и условий содержания восприимчивого поголовья. Наиболее чувствительны к вирусу цыплята и индейки. У кур заболевание, вызванное высокопатогенным штаммом вируса, часто протекает молниеносно, бессимптомно и приводит к 100%-ному летальному исходу. Для человека данное заболевание характеризуется потенциально высокой опасностью.

Основные пути передачи возбудителя болезни – через корм или воду, при потреблении которых происходит заражение организма (алиментарный путь передачи), а также при прямом контакте восприимчивого поголовья с инфицированной птицей – воздушно-капельный путь передачи. В связи с чем, в первую очередь необходимо уделять особое внимание скоплениям чаек на пляжах, прудах и мусорных свалках.

В настоящее время проводится комплекс организационно-хозяйственных и

ветеринарно-санитарных мероприятий в соответствии с ветеринарными правилами

осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных

мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на

предотвращение распространение и ликвидацию очагов высокопатогенного гриппа птиц.