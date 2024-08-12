Врач-кардиолог о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

Отказ от вредных привычек и здоровый образ жизни — вот основа здорового сердца. В этом уверена врач-кардиолог отделения неотложной кардиологии Новокузнецкой городской клинической больницы N 1 имени Г. П. Курбатова Надежда Шахшнейдер. Она рассказала, какими рисками можно управлять, чтобы избежать развития сердечно-сосудистых заболеваний.

"Чтобы поддерживать работу сердца в норме, необходимо отказаться от вредных привычек- курение, алкоголь, уменьшить потребление жирной и сладкой пищи, избегать поздних приёмов пищи. Также важно увеличить физическую активность и контролировать массу тела. Больше двигаться — минимум 10 тысяч шагов в день. Контролировать давление — оптимально, если оно близко к 120 на 80," рассказывает Надежда Шайшнейдер.

Специалист утверждает, что для здоровья сердца важна любая физическая активность. Особенно эффективными для поддержания организма в тонусе являются аэробные упражнения: ходьба, бег, плавание или велосипед. Для людей, перенёсших сердечно-сосудистую катастрофу, рекомендуются кардионагрузки под наблюдением специалиста.

Питание имеет большое значение в предотвращении сердечно-сосудистых заболеваний. Рекомендуется употреблять больше продуктов, содержащих омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Это рыба, семена чиа и льна, морские водоросли. Жирные кислоты способствуют снижению уровня холестерина в крови и предотвращают воспалительный процесс в организме.

"ЭКГ, анализ липидов и сахара в крови, общий анализ крови, кровь на холестерин, а также более углублённое обследование при наличии жалоб и после обращения к специалисту - это важное в установке диагноза", - рекомендует пройти населению врач-кардиолог.

Записаться на диспансеризацию, а также к узким специалистам можно через портал Госуслуги и Врач42.

Ведь болезнь лучше профилактировать, чем её лечить.

Пресс-служба НКГБ N 1 (фото).