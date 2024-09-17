Врачам кузбасской больницы понадобилась помощь росгвардейцев из-за неадекватного пациента

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек противоправные действия в отношении персонала в охраняемом медицинском учреждении.

В вечернее время росгвардейцы оперативно прибыли на сигнал «тревога» к одной из кемеровских больниц. На указанном адресе стражи правопорядка успокоили и задержали 59-летнего мужчину с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, нетрезвого мужчину доставили в медицинское учреждение по сигналу очевидцев, которые обнаружили в горожанина на остановке в бессознательном состоянии. После оказание ему помощи мужчина начал вести себя неадекватно, оскорблять работников грубой нецензурной бранью и препятствовать работе медучреждения. Для предотвращения дальнейших противоправных действий медики вызвали наряд Росгвардии

Стражи правопорядка передали нарушителя сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Росгвардия напоминает, что социально важные объекты региона находятся под охраной силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.

Фото: Росгвардия