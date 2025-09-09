Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Врачи провели традиционную акцию ко Всероссийскому дню трезвости 11 сентября

Текущую неделю Минздрав России посвятил сокращению потребления алкоголя и связанной с ним смертности и заболеваемости. "Пить нельзя рулить" и "Ни капли за рулем" - под такими слоганами прошло мероприятие медиков в торговом центре.

Врачи Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики совместно с коллегами из Кузбасского клинического наркологического диспансера провели акцию ко Всероссийскому дню трезвости, который ежегодно отмечается 11 сентября. 

Врачи рассказывали посетителям кемеровского торгового центра о вреде алкоголя для организма, раздавали информационные материалы о правилах здорового образа жизни, а заодно измеряли артериальное давление.

С помощью тренажера «очки фатального зрения» все желающие смогли убедиться, как легко нарушается координация движений и ориентация в пространстве при алкогольном опьянении, и что в таком состоянии недопустимо управлять транспортным средством.

"Такие массовые акции позволяют донести информацию о негативном влиянии алкоголя на здоровье до большого количества людей. Надеемся, что сегодняшнее мероприятие послужит стимулом для людей, употребляющих спиртные напитки, задуматься и отказаться от этой вредной привычки", - отметила Валентина Карпова, заведующая отделом КЦОЗиМП.

 

Фото предоставлено КЦОЗиМП

Здоровье
09/09/2025
Здоровье
