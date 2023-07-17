Всекузбасский фестиваль фольклора и традиций прошел в Прокопьевском округе

Ключевым мероприятием фестиваля состоявшегося в поселке Трудармейский по инициативе губернатора Кузбасса Сергея Цивилева в рамках Единого дня фольклора в Российской Федерации, стал съезд клубных работников области. Вместе собрались руководители органов управлений культуры, директора и заведующие Домами культуры, участники любительских коллективов и мастера-ремесленники. Тяжинский округ представляла делегация в составе 44 человек.

За большой вклад в развитие и популяризацию народной культуры областными наградами были отмечены специалисты сферы народного творчества. Руководитель образцового самодеятельного коллектива фольклорного ансамбля «Росинка» ДК «Юбилейный» поселка Тяжинский Лидия Ивановна Жабина награждена медалью «За веру и добро».

Преподаватель народного пения Тяжинской детской школы искусств № 31, руководитель детских фольклорных ансамблей «Сударушка» и «Свирелька» Ольга Владимировна Стифорова и преподаватель ДШИ № 31 и концертмейстер фольклорных ансамблей «Сударушка» и «Свирелька» Сергей Анатольевич Симахин награждены почетными грамотами губернатора Кузбасса.

Клубные работники Кузбасса обсудили актуальные вопросы по сохранению, поддержке и развитию традиционной народной культуры России, а также побывали на Всесибирском фестивале «Сказки Сибири». Все желающие могли принять участие в мастер-классах по изготовлению традиционных музыкальных инструментов и игре на них, по разучиванию фольклорных песен, по работе с берестой, деревом, керамикой, кемеровской росписью.

Тяжинский округ в декоративно-прикладном творчестве представляли специалист центра национальных культур – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности Алена Александровна Незнанова и народный мастер Кузбасса, преподаватель Тяжинской детской художественной школы № 13 Наталья Николаевна Емельянова.

Главным концертным событием стал «Этно-рок-концерт» с участием Ольги Кормухиной из города Москвы. Самое яркое событие праздника – массовое исполнение Кузбасской кадрили, в которой приняли участие около 1000 танцоров. Работа по разучиванию традиционного танца шла на протяжении целого месяца во всех муниципальных образованиях Кузбасса.

Завершился праздник большим Кузбасским хороводом – танцевальным символом России, который объединил участников Единого дня фольклора.