В селе Преображенка Тяжинского округа прошла военно-историческая реконструкция «Путь к Победе»

Кульминацией программы дня стал эпизод боя в годы Великой Отечественной войны с форсированием Днепра, участником которого был ветеран Великой Отечественной войны, Герой Кузбасса Николай Иванович Масалов, спасший немецкую девочку при штурме Берлина.

Здесь собрались около 150 реконструкторов из городов Красноярска, Омска, Томска, Новосибирска, Шипуново, а также Пировского и Тяжинского муниципального округа.

Бессмертный подвиг воина-кузбассовца Николая Ивановича Масалова увековечен в памятнике воину-освободителю в берлинском Трептов-парке. 3 ноября 2022 года, в год 100-летия со дня рождения Николая Ивановича состоялось торжественное открытие мемориала в городе Кемерово.

Сейчас многие западные политики пытаются переписать историю, исказить ее, обесценить роль советских солдат в победе над фашизмом. Этого никак нельзя допустить. И эта военно-историческая реконструкция - еще один шаг для увековечивания подвига нашего земляка, его боевого пути.

На площадке военно-исторической реконструкции особый интерес вызвали тематические локации: «Деревня в тылу», «Казачий стан», «Партизанский стан», «Медсанбат». Они были подготовлены специалистами Центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности, Домов культуры клубного типа, центра национальных культур, детской художественной школы № 13, историко-краеведческого музея, централизованной библиотечной системы, окружной больницы, Тяжинских детских садов № 1, 2, 3 и села Преображенка, а также студентов и преподавателей Тяжинского агропромышленного техникума.

На протяжении всего дня организаторы, в военной форме и гражданских костюмах того времени, проводили военно-исторические мастер-классы, интерактивные и игровые программы. Работали тир, лазертаг, мобильный дом Юнармии, планетарий, кинотеатр, различные фотозоны.

В экспозиции музея на колесах можно было прикоснуться к личным вещам, письмам, фотографиям героя. На свежем воздухе были организованы торговые точки, сувенирные лавки, военная полевая кухня.

После окончания эпизода боя реконструкции состоялся фестиваль военно-патриотической песни «Победная весна» с участием коллективов Кузбасского колледжа культуры и искусств имени народного артиста СССР И. Д. Кобзона, Центра народного творчества Кузбасса, коллективов художественной самодеятельности Тяжинского округа.

Все организаторы и участники реконструкции отмечены наградами. В этот день к мероприятию присоединилось более 3,5 тысяч жителей и гостей округа.