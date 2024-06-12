Вступили в силу изменения законодательства о немедленном освобождении тяжелобольных осуждённых

9 июня 2024 года вступили в силу изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, подписанные Президентом Российской Федерации 29 мая 2024 года.

Постановлением Правительства Российской Федерации утверждён перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания.

При этом постановление суда, которым принято решение об освобождении осуждённого от отбывания наказания в связи с тяжёлой болезнью, может быть обжаловано в апелляционном порядке, в связи с чем вступает в законную силу в течение 15 суток, установленных для обжалования постановления, либо в день вынесения судом апелляционной инстанции определения или постановления по результатам такого обжалования.

В связи с этим тяжелобольные лица не освобождаются незамедлительно после вынесения судом такого решения, а вынуждены продолжать отбывать наказание, в том числе в местах лишения свободы, ожидая вступления в законную силу постановления суда об их освобождении.

По мнению законодателя, это не в полной мере согласуется с положениями Конституции Российской Федерации, в соответствии с которыми одним из основных прав человека и гражданина является право на жизнь.

Поэтому статья 399 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующая порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора, с 9 июня 2024 года дополнена новой частью восьмой, согласно которой постановление суда в части освобождения осуждённого от отбывания наказания в связи с болезнью в соответствии с частью второй статьи 81 Уголовного кодекса Российской Федерации подлежит немедленному исполнению.

Одновременно с этим новой редакцией пункта 5 части первой этой же статьи 399 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что с просьбой об освобождении от наказания в связи с болезнью осуждённого может обратиться не только сам осуждённый, но и учреждение или орган, исполняющие наказание.

Отметим, что на сегодняшний день в районных (городских) судах Кузбасса на рассмотрении находится более 30 материалов об освобождении от наказания в связи с тяжёлой болезнью осуждённых.

Ранее Мариинский городской суд Кемеровской области по этому основанию освободил от отбывания наказания в виде лишения свободы бывшего генерального директора ТРЦ «Зимняя вишня», которая к моменту освобождения отбыла более половины назначенного срока наказания.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд