Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу при проверке документов, подтверждающих качество и безопасность зерна, вывозимого с территории Российской Федерации, выявлено нарушение при оформлении сопроводительного документа по идентификации зерна (СДИЗ).

При оформлении СДИЗ экспортером зерна допущено нарушение требований Правил оформления товаросопроводительного документа на партию зерна или партию продуктов переработки зерна в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна, утвержденных постановлением Правительства от 09.10.2021 № 1721.

В июне 2023 года ИП глава К(Ф)Х Пирогов А.И. на отгружаемую партию семян рапса общей массой 410 350 т. оформил СДИЗ, в Федеральную систему прослеживаемости зерна без проведения лабораторных исследований на потребительские свойства – «тип, класс» .

Индивидуальному предпринимателю, с целью дальнейшего недопущения нарушений, объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.

Управление напоминает всем участникам зернового рынка, что с 01 сентября 2022 приемка, отгрузка, перевозка и реализация зерна на территории Российской Федерации, а также ввоз и вывоз должны осуществляется только при наличии сопроводительных документов по идентификации зерна (СДИЗ). Оформление СДИЗ осуществляется в ФГИС «Зерно».