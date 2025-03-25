Выездные концерты воспитанников детской школы искусств № 31 состоялись в Тяжинском округе

С концертной программой «Люблю тебя, мой край родной», посвященной 80-летию Победы ребята выступили в Даниловском и Ступишинском сельских Домах культуры.

Яркими номерами местных жителей порадовали участники ансамблей «Радуга» (руководитель Татьяна Владимировна Астраханцева, концертмейстер Максим Викторович Безручко), «Сударушка», «Млада» и «Молодцы» (руководитель Ольга Владимировна Стифорова, концертмейстер Сергей Анатольевич Симахин).

В программе прозвучали песни и стихи о войне, мире, Родине и дружбе. Выступления солистов Александра Лиферова, Алисы Вильховецкой, Дарьи Михайловой, Ирины Вакуленко и Софьи Власовой не оставили среди зрителей равнодушных. Стихи декламировали Анастасия Резникова, Сергей Сирота и Любовь Новаковская.

С Днем работника культуры всех поздравил ведущий концертной программы, заведующий отделением театрального искусства Тяжинской ДШИ № 31 Алексей Васильевич Суханов.

Фото: Тяжинский центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности