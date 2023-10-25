Вынесен приговор по факту пожара в незаконно организованном приюте, в котором погибло 23 человека

Заводский районный суд г. Кемерово вынес приговор индивидуальному предпринимателю, организовавшему приют для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

В ходе судебного разбирательства установлено, что виновный, являясь индивидуальным предпринимателем, в период с 2019 по 2022 год в ходе осуществления предпринимательской деятельности, направленной на получение прибыли, в одном из жилых домов в г. Кемерово, используемом им в качестве приюта, оказывал неограниченному кругу лиц услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, поскольку в арендуемом помещении не соблюдались правила пожарной безопасности.

Вследствие короткого замыкания электропроводки 24 декабря 2022 года в приюте в ночное время произошел пожар, распространившийся по всему дому. В это время в помещении находилось 28 постояльцев, 23 из них погибли, 5 – получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Подсудимый признал вину в полном объеме.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил указанному лицунаказание в виде 5 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Исковые требования потерпевших удовлетворены судом частично.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Надзор за расследованием данного уголовного дела осуществляло управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу, обвинительное заключение по нему утверждал заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин.

Информация предоставлена Генеральной Прокуратурой РФ. Фото из открытых источников