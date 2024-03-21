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Выявлено нарушение ветеринарных правил обращения с биоотходами

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу на основании поступивших материалов КУСП, о фактах обнаружения на обочине автодороги д. Коротково-Уроп биологических отходов крупного рогатого скота, образующихся после убоя животных, 28.02.2024 года гражданину Мамедову Г.М. объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства.Материалы КУСП переданы в адрес Прокуратуры Беловского района для возбуждения производства по делу об административном правонарушении по ч.3 ст.10.8 КоАП РФ в отношении нарушителя.Прокуратурой проведена проверка по фактам нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства. Постановлением прокурора  Беловского района возбуждено производство по делу, материалы направлены в Управление Россельхознадзора для рассмотрения по подведомственности.

В марте Управлением гражданину Мамедову Д.Г. назначено наказание по части 3 статьи 10.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде штрафа в размере четырех тысяч рублей.

Общество
kuzbassnews.ru
21/03/2024
Общество
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