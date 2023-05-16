Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу информирует о том, что при проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения выявлено несоответствие качества образца лекарственного препарата «ЭРИСЕНГ ПАРВО/ЛЕПТО» (серия 004Х-1, срок годности 04.12.2024) производства «Laboratorios Hipra, S.A.» (Испания) установленным требованиям по показателю: «Безвредность».

На основании пункта 7 статьи 9 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», уведомляем о приостановлении реализации указанной серии лекарственного препарата для ветеринарного применения.