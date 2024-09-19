Взрывотехники Росгвардии обследовали найденные суббоеприпасы кассетной авиабомбы на предприятии в Кузбассе

В Новокузнецке взрывотехники ОМОН «Рубеж» осуществили проверку подозрительных предметов, обнаруженных на территории одного из местных предприятий. Сообщение о находке поступило в дежурную часть Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу.

Сотрудники предприятия по приему металлолома обнаружили предметы, конструктивно схожие с боеприпасами и незамедлительно сообщили об этом в органы внутренних дел. Прибывшие на место взрывотехники установили, что найденные объекты являются учебными суббоеприпасами кассетной авиационной бомбы в количестве 108 штук, не представляющих угрозы. Предметы были направлены на утилизацию.

Росгвардия выражает благодарность работникам предприятия за бдительность и соблюдение мер предосторожности при обнаружении подозрительной находки. Напоминаем, что при выявлении подобных объектов необходимо немедленно сообщить в органы внутренних дел по телефону и не предпринимать попыток их самостоятельного перемещения.

Фото: Росгвардия