Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Яйский районный суд отправил под домашний арест председателя КУМИ Яйского муниципального округа

С учетом позиции прокуратуры Яйский районный суд избрал в отношении председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Яйского муниципального округа меру пресечения в виде домашнего ареста. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), п. в ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

По версии следствия, в 2023 году обвиняемая, являясь председателем аукционной комиссии, без проведения конкурентных процедур предоставила физическому лицу в аренду земельный участок для индивидуального жилищного строительства, площадь которого в 20 раз превысила норму, установленную для участков данной категории. Кроме того, в нарушение процедуры проведения торгов без внесения задатка в установленные аукционной документацией сроки допустила к участию в аукционе на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории коммерческую организацию, учредителем которой является то же физическое лицо. При этом внесла в протокол определения участников аукциона заведомо ложные сведения.

Также она обвиняется в том, что в период с апреля 2016 года по февраль 2024 года получила от индивидуального предпринимателя взятку в размере 900 тыс. рублей за предоставление ему в аренду объекта недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Женщина вину в инкриминируемых ей деяниях признала.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.

В отношении взяткодателя также возбуждено и расследуется уголовное дело.

 

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

Происшествия
Яя
kuzbassnews.ru
06/03/2024
Происшествия
Яя
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus