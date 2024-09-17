В Волгоградской области состоялся финал всероссийской военно-патриотической игры Движения Первых «Зарница 2.0». Здесь собрались 600 школьников из 50 регионов России.

На протяжении десяти дней ребята оказывали первую помощь в полевых условиях, преодолевали полосы препятствий, демонстрировали меткость в стрельбе и навыки маскировки на местности. Помимо командных соревнований командиры, саперы, операторы БПЛА, топографы, военные корреспонденты приняли участие в личных зачетах.

На полигоне участники игры разделились на две армии: «Волга» с красными повязками и «Ахтуба» с белыми. Ребятам предстояло выполнить ряд тактических заданий, включая поиск и уничтожение условного Центра психологических операций противника. Для большей реалистичности использовалось лазертаг-оборудование.

В средней возрастной категории (11-13 лет) победу одержал юнармейский отряд «Барс» из Тяжинского муниципального округа. Кроме того, ребята из Кузбасса в личном первенстве заняли второе место на этапе «Инженерно-саперное дело», третьи места на этапах «Военно-полевая тактическая медицина» и «Топография, спортивное ориентирование и корректировка». Руководитель отряда – Евгений Николаевич Жернаков. «Барс» не первый год выходит в финал «Зарницы», во многом благодаря поддержке регионального филиала Центра военно-спортивной подготовки «Воин» и Кузбасского центра «Дом Юнармии».

Церемония закрытия военно-патриотической игры прошла в городе Волгограде на Мамаевом кургане у монумента воинской славы «Родина-мать». Победителей поздравили представители администрации Волгоградской области, участники программы «Время Героев», Герои России и партнеры проекта. Участники поблагодарили всех причастных к созданию проекта, а также своих наставников, сопровождавших отряды с первых дней.

Командам вручили денежные сертификаты на пополнение материально-технической базы и подарочные сертификаты на путешествие от проекта Росмолодежи «Больше, чем путешествие».