Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Юнармейцы из Кузбасса в числе победителей всероссийской игры «Зарница 2.0»

В Волгоградской области состоялся финал всероссийской военно-патриотической игры Движения Первых «Зарница 2.0». Здесь собрались 600 школьников из 50 регионов России.
На протяжении десяти дней ребята оказывали первую помощь в полевых условиях, преодолевали полосы препятствий, демонстрировали меткость в стрельбе и навыки маскировки на местности. Помимо командных соревнований командиры, саперы, операторы БПЛА, топографы, военные корреспонденты приняли участие в личных зачетах.
На полигоне участники игры разделились на две армии: «Волга» с красными повязками и «Ахтуба» с белыми. Ребятам предстояло выполнить ряд тактических заданий, включая поиск и уничтожение условного Центра психологических операций противника. Для большей реалистичности использовалось лазертаг-оборудование.
В средней возрастной категории (11-13 лет) победу одержал юнармейский отряд «Барс» из Тяжинского муниципального округа. Кроме того, ребята из Кузбасса в личном первенстве заняли второе место на этапе «Инженерно-саперное дело», третьи места на этапах «Военно-полевая тактическая медицина» и «Топография, спортивное ориентирование и корректировка». Руководитель отряда – Евгений Николаевич Жернаков. «Барс» не первый год выходит в финал «Зарницы», во многом благодаря поддержке регионального филиала Центра военно-спортивной подготовки «Воин» и Кузбасского центра «Дом Юнармии».
Церемония закрытия военно-патриотической игры прошла в городе Волгограде на Мамаевом кургане у монумента воинской славы «Родина-мать». Победителей поздравили представители администрации Волгоградской области, участники программы «Время Героев», Герои России и партнеры проекта. Участники поблагодарили всех причастных к созданию проекта, а также своих наставников, сопровождавших отряды с первых дней.
Командам вручили денежные сертификаты на пополнение материально-технической базы и подарочные сертификаты на путешествие от проекта Росмолодежи «Больше, чем путешествие».

Общество
Кемерово
Тяжин
kuzbassnews.ru
17/09/2024
Общество
Кемерово
Тяжин
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus