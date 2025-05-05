Юнгвардейцы приняли участие в реконструкции исторического бала

В Кемерове, в стенах областной научной библиотеке им. В.Д. Федорова, состоялся традиционный кадетский бал, в котором приняли участие воспитанники Росгвардии, любителей исторических танцев, в том числе члены студии «Сюита».

Данное мероприятие, как и в предыдущие годы, было организовано в формате инклюзивного бала, открытого для всех желающих, вне зависимости от возраста и физических возможностей. В перерывах между танцевальными номерами гости наслаждались вокальными выступлениями и гитарной музыкой.

Кадетский бал в 2025 году посвящен важной дате для нашей страны, 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Для участников мероприятия были организованы тематические локации, викторины и мастер-классы.

Фото: Росгвардия