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Юнгвардейцы продолжают исследовать подвиги героев Великой Отечественной войны в Тверской области

Кемеровские воспитанники класса Росгвардии из школы №74 в составе сводного поискового отряда Кузбасса «Земляк» продолжают проводить раскопки в Тверской области в рамках общероссийской акции «Вахта памяти».

Экспедиция поискового отряда длится уже несколько дней. За дни работы совместно с отрядом «Бельский рубеж» на полях ожесточенных сражений времен Великой Отечественной войны найдены останки двадцати красноармейцев. Не менее важным для юнгвардейцев является и восстановление воинских захоронений.

Так, кадеты-поисковики, впервые побывавшие на «Вахте Памяти», посетили воинские захоронения в Бельском районе Тверской области. Ребята привели в порядок территорию и почтили память погибших бойцов Красной армии минутой молчания.

Напомним, что на «Тверское» направление отправилась группа из 57 школьников со всего Кузбасса, в том числе воспитанники класса Росгвардии. 

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
18/08/2024
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