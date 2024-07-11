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Юные боксеры из Кузбасса результативно выступили на турнире в Новосибирской области

В городе Карасуке собрались спортсмены из Алтайского края, Новосибирской, Омской, Кемеровской и Томской областей, республик Хакасия и Казахстан. На ринге померялись силами юноши 2006-2007, 2009-2010, 2011-2012 годов рождения, всего около 200 боксеров.
Команду Кемеровской области – Кузбасса представляли воспитанники Тяжинской детско-юношеской спортивной школы Максим Сахидаков, Павел Ащук и Абубакир Мухаммадкасимов под руководством тренера-преподавателя Натальи Александровны Туринзовой и Григория Павловича Томилова.
По итогам трехдневного турнира на призы депутата Государственной Думы Российской Федерации Александра Сергеевича Аксененко боксеры из Тяжинского округа заняли вторые места. Призеры награждены грамотами и медалями. Наталья Александровна Туринзова была признана лучшим судьей турнира.

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
11/07/2024
Спорт
Тяжин
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