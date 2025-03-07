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Юные художники из Мариинска стали лауреатами международного конкурса

Ученица детской художественной школы № 10 Александра Лозова с работой «Творческий полет» удостоена Гран-при. Таисия Бесунова с работой «Повелительница звезд» получила Диплом первой степени.
Лауреатов подготовила преподаватель Анна Владимировна Барисевич. Работы победительниц вошли в каталог выставки и в состав передвижных выставок, которые увидят тысячи детей и взрослых во многих регионах России.
Международный конкурс детского рисунка «Мы – дети Космоса», это уникальный культурный проект Благотворительного Фонда имени Елены Ивановны Рерих и Международного Центра Рерихов реализующийся при поддержке Российской академии художеств и Международного союза педагогов-художников.
В 2024 году тема конкурса «Любовь – гармония души и космоса» привлекла внимание почти 2,5 тысяч детей из России, Беларуси, Казахстана, Болгарии, Китая, Черногории и Грузии.

Фото: детская художественная школа № 10 города Мариинска

Культура
Мариинск
kuzbassnews.ru
07/03/2025
Культура
Мариинск
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