Юный представитель Росгвардии представит Кузбасс в финале всероссийского фестиваля детской патриотической песни

Семнадцатилетний Ярослав Игошин, сын сотрудника кемеровского филиала вневедомственной охраны Росгвардии лейтенанта Михаила Игошина, отправился в Москву для участия в заключительном этапе всероссийского фестиваля детской патриотической песни войск национальной гвардии Российской Федерации.

С 15 по 17 ноября на площадке центрального гарнизонного клуба Росгвардии пройдет конкурсная программа фестиваля, по итогам которой определят победителей творческого состязания. Ярослав представит Кузбасс с песней «За того парня», уже принесшей ему победу на региональном этапе конкурса.

Для финалистов подготовлена насыщенная программа. Кроме выступлений на главной сцене и участия в гала-концерте, который пройдет в Детском музыкальном театре юного актера, ребят ожидают экскурсии и культурные мероприятия.

В этом году отборочные этапы фестиваля состоялись во всех субъектах Российской Федерации. В них приняли участие более 500 юных вокалистов от 7 до 18 лет - дети военнослужащих и сотрудников Росгвардии, в том числе участников СВО, учащиеся кадетских классов Росгвардии, воспитанники Общероссийского движения «Гвардейская смена», а также учащиеся музыкальных школ и других образовательных организаций. В финал прошли около 20 исполнителей и творческих коллективов из всех округов войск национальной гвардии.

Фото: Росгвардия