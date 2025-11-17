Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Юный представитель Росгвардии представит Кузбасс в финале всероссийского фестиваля детской патриотической песни

Семнадцатилетний Ярослав Игошин, сын сотрудника кемеровского филиала вневедомственной охраны Росгвардии лейтенанта Михаила Игошина, отправился в Москву для участия в заключительном этапе всероссийского фестиваля детской патриотической песни войск национальной гвардии Российской Федерации.

С 15 по 17 ноября на площадке центрального гарнизонного клуба Росгвардии пройдет конкурсная программа фестиваля, по итогам которой определят победителей творческого состязания. Ярослав представит Кузбасс с песней «За того парня», уже принесшей ему победу на региональном этапе конкурса.

Для финалистов подготовлена насыщенная программа. Кроме выступлений на главной сцене и участия в гала-концерте, который пройдет в Детском музыкальном театре юного актера, ребят ожидают экскурсии и культурные мероприятия.

В этом году отборочные этапы фестиваля состоялись во всех субъектах Российской Федерации. В них приняли участие более 500 юных вокалистов от 7 до 18 лет - дети военнослужащих и сотрудников Росгвардии, в том числе участников СВО, учащиеся кадетских классов Росгвардии, воспитанники Общероссийского движения «Гвардейская смена», а также учащиеся музыкальных школ и других образовательных организаций. В финал прошли около 20 исполнителей и творческих коллективов из всех округов войск национальной гвардии.

 

Фото: Росгвардия

Культура
kuzbassnews.ru
17/11/2025
Культура
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus