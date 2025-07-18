Юргинские росгвардейцы предотвратили возможное ДТП, остановив нетрезвого водителя

В Юрге сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии предотвратили потенциально опасную ситуацию на дороге и пресекли движение автомобиля, которым управлял водитель с признаками алкогольного опьянения.

Во время ночного патрулирования экипаж Росгвардии обратил внимание на легковой автомобиль «ВАЗ-2111», движущийся по дороге с нарушением траектории – транспортное средство хаотично перестраивалось, создавая угрозу для других участников движения, включая пешеходов.

После остановки транспортного средства сотрудники Росгвардии задержали 42-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения. Для дальнейшего разбирательства на место были вызваны сотрудники Госавтоинспекции.

Фото: Росгвардия