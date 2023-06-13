Юргинские росгвардейцы встретились со школьниками и провели урок мужества

В Юрге сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии старший сержант Денис Серов и младший сержант Виталий Ковалев посетили школу №14, где провели урок мужества для детей в лагере дневного пребывания.

Росгвардейцы рассказали ребятам о своей службе и пресечению преступлений в их родном городе. Они поделились информацией о том, как работает охранная сигнализация, благодаря которой наряды войск правопорядка первыми приезжают на место происшествия и принимают меры к правонарушителям. Дети узнали о важной роли, которую выполняют экипажи вневедомственной охраны Росгвардии в ночное время. Кроме этого, росгвардейцы провели для детей мастер-класс по сборке-разборке автомата Калашникова и пистолета Макарова.

В завершении встречи сотрудники Росгвардии ответили на интересующие вопросы ребят и рассказали об условиях поступления в ряды войск правопорядка, вдохновляя детей на возможность выбора службы во имя защиты граждан и общественной безопасности.

Фото: Росгвардия