Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Юргинские росгвардейцы встретились со школьниками и провели урок мужества

 В Юрге сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии старший сержант Денис Серов и младший сержант Виталий Ковалев посетили школу №14, где провели урок мужества для детей в лагере дневного пребывания.

Росгвардейцы рассказали ребятам о своей службе и пресечению преступлений в их родном городе. Они поделились информацией о том, как работает охранная сигнализация, благодаря которой наряды войск правопорядка первыми приезжают на место происшествия и принимают меры к правонарушителям. Дети узнали о важной роли, которую выполняют экипажи вневедомственной охраны Росгвардии в ночное время. Кроме этого, росгвардейцы провели для детей мастер-класс по сборке-разборке автомата Калашникова и пистолета Макарова.

 В завершении встречи сотрудники Росгвардии ответили на интересующие вопросы ребят и рассказали об условиях поступления в ряды войск правопорядка, вдохновляя детей на возможность выбора службы во имя защиты граждан и общественной безопасности.

 

 

Фото: Росгвардия

Образование
Юрга
kuzbassnews.ru
13/06/2023
Образование
Юрга
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus