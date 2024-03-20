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Южно-Кузбасская ГРЭС присоединилась к региональной экологической хартии

По поручению губернатора Сергея Цивилева в Калтане на Южно-Кузбасской ГРЭС прошло очередное заседание оперативного штаба. Совещание провел заместитель губернатора Андрей Панов. Управляющий директор ПАО «ЮК ГРЭС» Алексей Ткачев доложил о присоединении предприятия к хартии о принятии дополнительных мер по снижению негативного воздействия при неблагоприятных метеоусловиях.

В настоящее время на ЮК ГРЭС разрабатывается план экологических мероприятий, к реализации которого планируется приступить в ближайший период подготовки к отопительному сезону. 

«Благодаря мерам, принятым оперативным штабом, предприятие стало работать гораздо стабильнее. Присоединение ЮК ГРЭС к хартии – свидетельство того, что к вопросам воздействия на окружающую среду мы подходим максимально серьезно и комплексно. Основной объем работ по этому направлению будет выполняться в рамках программы капитальных ремонтов и подготовки к отопительному периоду. Эта же программа предполагает целый ряд экологических мероприятий, связанных в том числе с модернизацией основного оборудования», — прокомментировал Алексей Ткачев.

 

Фото: Пресс-центр Правительства Кузбасса

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kuzbassnews.ru
20/03/2024
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