Южно-Кузбасская ГРЭС присоединилась к региональной экологической хартии

По поручению губернатора Сергея Цивилева в Калтане на Южно-Кузбасской ГРЭС прошло очередное заседание оперативного штаба. Совещание провел заместитель губернатора Андрей Панов. Управляющий директор ПАО «ЮК ГРЭС» Алексей Ткачев доложил о присоединении предприятия к хартии о принятии дополнительных мер по снижению негативного воздействия при неблагоприятных метеоусловиях.

В настоящее время на ЮК ГРЭС разрабатывается план экологических мероприятий, к реализации которого планируется приступить в ближайший период подготовки к отопительному сезону.

«Благодаря мерам, принятым оперативным штабом, предприятие стало работать гораздо стабильнее. Присоединение ЮК ГРЭС к хартии – свидетельство того, что к вопросам воздействия на окружающую среду мы подходим максимально серьезно и комплексно. Основной объем работ по этому направлению будет выполняться в рамках программы капитальных ремонтов и подготовки к отопительному периоду. Эта же программа предполагает целый ряд экологических мероприятий, связанных в том числе с модернизацией основного оборудования», — прокомментировал Алексей Ткачев.

Фото: Пресс-центр Правительства Кузбасса