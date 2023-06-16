«Южный Кузбасс» – бронзовый призер молодежной спартакиады

Сборная угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») заняла третье место в городской спартакиаде молодежи.

В ежегодной спартакиаде молодежи Междуреченска за победу боролись семь сборных городских организаций и предприятий. В составе каждой команды восемь человек в возрасте от 18 до 35 лет. «Южный Кузбасс» представили члены Совета молодежи угольной компании.

Состязания были организованы по программе «Веселые старты». В нее вошли круговая эстафета, бочча, дартс, командный прыжок в длину с места, баскетбольная эстафета, армрестлинг и перетягивание автотранспорта. Общекомандное первенство определялось по наименьшей сумме мест, завоеванных участниками на отдельных этапах.

По итогам состязаний сборная «Южного Кузбасса» заняла третью ступень пьедестала. Участники получили почетные грамоты и памятные подарки.

«В то время, как сборная «Южного Кузбасса» лидировала в Москве на турнире по мини-футболу, посвященном 20-летию «Мечела», молодежь компании поддержала победу коллег «бронзой» в городской спартакиаде. В череде рабочих будней сотрудники «Южного Кузбасса» всегда находят время на занятия спортом и показывают хорошие результаты на различных соревнованиях», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Сборная угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») заняла третье место в городской спартакиаде молодежи.

В ежегодной спартакиаде молодежи Междуреченска за победу боролись семь сборных городских организаций и предприятий. В составе каждой команды восемь человек в возрасте от 18 до 35 лет. «Южный Кузбасс» представили члены Совета молодежи угольной компании.

Состязания были организованы по программе «Веселые старты». В нее вошли круговая эстафета, бочча, дартс, командный прыжок в длину с места, баскетбольная эстафета, армрестлинг и перетягивание автотранспорта. Общекомандное первенство определялось по наименьшей сумме мест, завоеванных участниками на отдельных этапах.

По итогам состязаний сборная «Южного Кузбасса» заняла третью ступень пьедестала. Участники получили почетные грамоты и памятные подарки.

«В то время, как сборная «Южного Кузбасса» лидировала в Москве на турнире по мини-футболу, посвященном 20-летию «Мечела», молодежь компании поддержала победу коллег «бронзой» в городской спартакиаде. В череде рабочих будней сотрудники «Южного Кузбасса» всегда находят время на занятия спортом и показывают хорошие результаты на различных соревнованиях», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

ПАО «Южный Кузбасс»