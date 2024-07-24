«Южный Кузбасс» готовится к спартакиаде

Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в группу «Мечел») провела отборочные соревнования по волейболу и мини-футболу в зачет корпоративной спартакиады.

В преддверии ежегодной летней спартакиады «Южного Кузбасса» на стадионе «Томусинец» состоялись отборочные соревнования по волейболу и мини-футболу.

Волейбольные игры шли три дня на двух площадках одновременно. Тринадцать сборных двух дивизионов, разбившись на подгруппы, сыграли по круговой системе. В первом дивизионе в лидеры вышли ЦОФ «Сибирь» и Томусинское автотранспортное управление, за бронзу в финале поборются управление «Южного Кузбасса» и шахта «Сибиргинская». Во втором дивизионе первое место разыграют разрез «Сибиргинский» и ГОФ «Томусинская», за третье сразятся ОФ «Красногорская» и служба по монтажу горно-шахтного оборудования.

Игры четырнадцати футбольных команд подразделений «Южного Кузбасса» состоялись в один день на четырех полях. Сборные традиционно сыграли в четырех подгруппах двух дивизионов. В итоге матч за лидерство в первом дивизионе предстоит сборным ЦОФ «Сибирь» и шахты имени В.И. Ленина, а управление «Южного Кузбасса» и шахта «Ольжерасская-Новая» поборются за третье место. Во втором дивизионе за первую ступень пьедестала поспорят разрез «Сибиргинский» и ОФ «Красногорская», третье место – разрез «Ольжерасский» и ГОФ «Томусинская».

«Учитывая стремление команд к победе, финальные игры обещают быть зрелищными и захватывающими. Участники нашей корпоративной спартакиады поддержат своих коллег 3 августа на стадионе «Томусинец», и мы все вместе поздравим победителей», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»