«Южный Кузбасс» обновляет автопарк

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») выпустила на линию четыре вахтовых автобуса. Их основная задача – доставка сотрудников на рабочие места. Поступление новых автомобилей позволит проводить плановые ремонты пассажирского транспорта без ущерба для графика перевозок.

Вахтовые автобусы доставляют рабочие смены по технологическим дорогам на предприятия по открытой добыче угля – разрезы «Красногорский», «Томусинский», «Ольжерасский» и «Сибиргинский».

Автомобили выполнены по специальному заказу на базе шасси КамАЗ. Двигатель мощностью 300 лошадиных сил экологического класса Евро-5 оснащен системой нейтрализации выхлопных газов. Комфортную температуру внутри кузова-фургона из пятислойных сэндвич-панелей поддерживают теплоизоляционная обшивка, кондиционер и подогреватель. Для дополнительной безопасности пассажиров по периметру салона установлен крепкий металлический каркас, у каждого сиденья – трёхточечные фиксирующие ремни. Водительское место оснащено панелью управления, в процессе движения система считывает показатели и передает их водителю. В автобусах установлена система видеонаблюдения, система пожаротушения, парковочные датчики, обогрев зеркал заднего вида, звуковая и световая сигнализации заднего хода, тахографы и система онлайн-диспетчеризации.

«Служебный транспорт «Южного Кузбасса» ежедневно доставляет сотни сотрудников на рабочие места и обратно. Этот путь обязан быть комфортным и безопасным. Мы поэтапно обновляем как парк легкового и пассажирского транспорта, так и технологической и специализированной техники. За минувший год запустили в работу два десятка БелАЗов, девять единиц спецтехники, больше десятка легковых автомобилей и автобусов. В этом году поступления продолжаются», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»