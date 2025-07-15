«Южный Кузбасс» обучает сотрудников

Учебный центр «Южного Кузбасса» реализует более 250 программ профессионального обучения, дополнительного образования, дополнительного профессионального образования, а также обучения в области охраны труда как в очной, так и в очно-заочной форме. Специалисты центра актуализировали более 50 программ обучения.

За шесть месяцев текущего года в образовательном центре компании более 5,5 тысяч человек прошли обучение по обязательным программам, посвященным выполнению требований охраны труда, промышленной безопасности и правил безопасности. Кроме того, более 600 междуреченцев и мысковчан завершили обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации.

«Сегодня продолжаем обучать на такие профессии, как машинист установок обогащения и брикетирования, машинист дробильно-погрузочного агрегата, машинист (кочегар) котельной, слесарь по обслуживанию тепловых сетей, кровельщик и маляр. Актуальной остается профессия стропольщика. Увеличилось количество слушателей программ, посвященных безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте – сейчас это самые многочисленные группы», – сказал директор учебного центра ПАО «Южный Кузбасс» Равиль Абуталипов.

«Учебный центр «Южного Кузбасса» обеспечен высококвалифицированным педагогическим составом и отличной методической базой: здесь есть макеты горных машин, полигон для отработки практических знаний работы на высоте, тренажеры для оказания первой помощи, компьютерный класс и библиотека. В учебном центре у работников компании есть возможность бесплатно повысить квалификацию или переобучиться на другую профессию», – сказал генеральный директор ПАО «Южный Кузбасс» Алексей Тихонский.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»