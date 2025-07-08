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«Южный Кузбасс» организовал туристический слет

Совет молодежи угольной компании «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») организовал туристический слет работающей молодежи Кузбасса.

Второй год совет молодежи «Южного Кузбасса» выступает с инициативой организации слета работающей молодежи Кузбасса. В трехдневном пешем походе по территории заповедника «Кузнецкий Алатау» приняли участие представители разных предприятий и организаций Кемеровской области. Мероприятие состоялось при поддержке Совета работающей молодежи Кузбасса.

Организаторы слета – совет молодежи «Южного Кузбасса» – обеспечили комфортное проживание участников, позаботились о горячем питании, продумали программу слета.

За короткое путешествие молодые специалисты прогулялись по тальковому карьеру, увидели алгуйские тремолиты и водопад, совершили восхождение на вершины Поднебесных Зубьев.

Участникам слета удалось не только отдохнуть, но и получить основы туристических навыков, принять участие в обучающих тренингах и командообразующих играх.

По завершении слета всем вручили походный сувенир – термосы с логотипом предприятия.

«Компания с радостью поддержала идею совета молодежи. Такие поездки позволяют молодым работникам зарядиться энергией и здоровьем, познакомиться с коллегами в неформальной обстановке, наладить профессиональные и дружеские связи между сотрудниками. Без сомнения, такое взаимодействие и времяпровождение благоприятно отражается на слаженном выполнении рабочих задач», – говорит генеральный директор ПАО «Южный Кузбасс» Алексей Тихонский. 

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

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kuzbassnews.ru
08/07/2025
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