«Южный Кузбасс» открыл детский оздоровительный сезон

Дети работников угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») отдыхают и оздоравливаются в летних лагерях по льготной стоимости.

Более 1000 детей работников «Южного Кузбасса» отдохнут летом в лагерях «Звездочка» и «Романтика». Учреждения уже приняли первые смены.

Оздоровительный лагерь на базе санатория-профилактория «Романтика» за летние каникулы примет три сезона продолжительностью 21 день каждый. Кроме разнообразного досуга, для ребят разработаны профилактические процедуры: посещение соляной комнаты, прием кислородных коктейлей, аэроионотерапия и другие.

Лагерь «Звёздочка» организует пять летних смен по 14 дней. Здесь для девчонок и мальчишек работают различные кружки, запланированы конкурсы и дискотеки, а также открытый бассейн с подогревом.

Территории лагерей обработаны против клещей, поэтому проводить время в зеленых зонах на свежем воздухе безопасно.

«Компания оплачивает основную стоимость детских путевок для детей своих работников, ребята из многодетных семей отдыхают в «Звездочке» и «Романтике» бесплатно. Кроме того, работники «Южного Кузбасса» могут отдохнуть в санатории «Романтика» по льготной путевке выходного дня или оформить санаторно-курортную путевку с оздоровлением для себя и членов своей семьи», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»