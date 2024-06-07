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«Южный Кузбасс» отметил день эколога

Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в группу «Мечел») отметила День эколога чествованием специалистов по экологической безопасности и участием в городском экологическом шествии.

В преддверии Дня эколога в управлении «Южного Кузбасса» состоялось торжественное награждение специалистов по экологической безопасности. Двенадцать работников компании получили подарки и благодарственные письма от ПАО «Мечел».

В День эколога и Всемирный день охраны окружающей среды работники «Южного Кузбасса» приняли участие в городском экологическом шествии. Колонны представителей муниципальных и промышленных предприятий, учебных заведений и общественных объединений прошли по проспекту с транспарантами и флагами, призывая беречь чистоту и красоту окружающего мира.

Шествие закончилось награждением участников, внесших личный вклад в сохранение экологического благополучия. Дипломы администрации Междуреченского городского округа и денежные поощрения получили ведущие специалисты по экологической безопасности ПАО «Южный Кузбасс» Михаил Зубков и Наталья Милохина.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

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kuzbassnews.ru
07/06/2024
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