«Южный Кузбасс» отметил работников в рамках общекорпоративной программы поощрения

Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс»», входит в Группу «Мечел») наградила работников в рамках общекорпоративной программы «Мечел.Признание».

Программа «Мечел.Признание» действует на предприятиях Группы «Мечел» с 2024 года. Она систематизирует наградную политику Группы. Реализация программы призвана мотивировать сотрудников на долгосрочную и эффективную работу на предприятии, а также стать важной частью корпоративной культуры Группы «Мечел».

Программа «Мечел.Признание» предусматривает поощрение сотрудников по нескольким направлениям. Это, прежде всего, традиционное вручение наград к профессиональным праздникам, а также поощрение работников по достижении ими «юбилейного» непрерывного трудового стажа на предприятии. Важным нововведением стала церемония «Посвящение в Мечел» – специальное мероприятие с вручением памятных подарков для сотрудников, с момента трудоустройства которых прошел один год.

Кроме того, руководители подразделений могут отметить достижения и активность отдельных работников грамотами «Спасибо!» — по результатам 2024 года этого поощрения удостоились 20 угольщиков, и «Самое большое спасибо!».

«Работать в «Южном Кузбассе» нравится: есть профессиональный рост и движение, достойная заработная плата. Благодарность от руководства получать всегда приятно – наш начальник не скупится на похвалу. Мне вручили грамоту и часы с корпоративной символикой. Приятно!», — делится токарь 6 разряда электроремонтного участка Роман Канашин.

По итогам 2024 г. на предприятиях Группы запускается конкурс «Человек года». Победители определяются в трех номинациях: «Вечный двигатель «Мечела», «Генератор идей», «За четкость и безупречность». В «Южному Кузбассе» победители уже известны. В номинации «Вечный двигатель «Мечела» за активное участие в жизни компании победу одержала ведущий экономист отдела управленческого планирования, учёта и анализа бизнес-инвестиций Татьяна Кудинова: «Победа в номинации и сувенир с благодарностью стали для меня большой неожиданностью. Таким образом отметили мою кипучую деятельность в Совете молодёжи «Южного Кузбасса», ведь прошлый год для нашего актива оказался очень насыщенным!»

Статуэтку Каслинского завода архитектурно-художественного литься с надписью «Генератор идей» вручили самому креативному и продуктивному кузнецу на молотах и прессах ремонтного участка «Центральный» автотранспортной службы департамента по открытой добыче угля Александру Гире. За прошлый год он выдвинул 22 предложения по улучшению, 3 из которых уже реализованы и успешно используются в производстве. Победителем в номинации «За четкость и безупречность» стал директор управления коммерческой деятельности Андрей Огнев.

В рамках программы «Мечел.Признание» сотрудникам вручаются благодарственные письма или грамоты, корпоративная атрибутика или брендированная продукция. По некоторым наградам предусмотрена денежная премия.

«Исторически вручение наград в «Южном Кузбассе» было приурочено к профессиональным праздникам – Дню шахтера и Дню автомобилиста. Благодаря запуску на предприятиях Группы программы «Мечел.Признание» мы можем чаще отмечать отличившихся работников. Тем более что сотрудники «Южного Кузбасса» точно этого достойны, коллектив у нас выдающийся», – сказал генеральный директор ООО «УК Мечел-Майнинг» Сергей Немыкин.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»