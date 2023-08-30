«Южный Кузбасс» отпраздновал день шахтера

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») приняла участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню шахтера. Свой профессиональный праздник угольщики отметили чествованием ветеранов, торжественными встречами, награждениями, шествиями, спортивными и развлекательными событиями.

В этом году празднование Дня шахтера в «Южном Кузбассе» прошло под знаком двух юбилеев – 30-летия компании и 20-летия Группы «Мечел». Первыми поздравления от руководителей компании традиционно приняли угольщики-ветераны, они встретились и тепло пообщались за праздничными столами.

«Южный Кузбасс» поддержал праздничные городские мероприятия. Представители компании возложили цветы к междуреченскому мемориалу Шахтерской славы и Памятному камню у Мемориала Славы в Мысках. На спортивном празднике, состоявшемся в Междуреченске на проспекте Шахтеров, «Южный Кузбасс» выступил спонсором в лотерее, а его работники влились в ряды участников массового забега и заезда на велосипедах, самокатах и роликах. Три сотни сотрудников компании прошагали колонной по центру Новокузнецка на областном Параде шахтерских делегаций.

Торжественные встречи прошли в подразделениях «Южного Кузбасса» – управлениях по открытой и подземной добыче угля, обогащению и переработке угля. Финальным аккордом корпоративных событий к Дню шахтера стало торжество и праздничный концерт в междуреченском Дворце культуры.

Награды различного уровня вручены более 300 работникам и ветеранам «Южного Кузбасса». Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования ЦОФ «Сибирь» Александр Дробжев. Высокого звания «Заслуженный шахтер Российской Федерации» удостоены горномонтажник подземный службы по монтажу горно-шахтного оборудования Александр Павлинов и слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования разреза «Ольжерасский» Валерий Антошин, звания «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» – водитель автокрана Томусинского автотранспортного управления Александр Щербатов. Семеро удостоены знаков отличия «Шахтерская слава» различных степеней. В фонд славы сотрудников компании добавились четыре областных медали «За веру и добро», 11 медалей «За служение Кузбассу», золотой и 7 серебряных нагрудных знаков «Шахтерская доблесть». Электрослесарю по обслуживанию и ремонту оборудования разреза «Красногорский» Сергею Еремину вручен орден «За доблестный шахтерский труд». Грамоты, благодарности и благодарственные письма получили около 200 работников компании. Четыре работника удостоены звания «Почетный работник «Южного Кузбасса». Заслуженные награды: нагрудные ленты, почетные грамоты и денежное вознаграждение – вручены около 100 победителям ежегодного корпоративного конкурса «Лучший по профессии», 12 работников занесены на Доску почета угольной компании.

«День шахтера – главный праздник в году не только для работников «Южного Кузбасса», но и для всех жителей Междуреченска и Мысков. Здесь расположены наши предприятия, здесь живут наши семьи, друзья, коллеги. Компания традиционно подарила горожанам фейерверки на городских гуляниях», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»