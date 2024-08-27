«Южный Кузбасс» отпраздновал день шахтера

Более 200 работников угольной компании «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») получили медали, нагрудные знаки, почетные грамоты и благодарственные письма к профессиональному празднику – Дню шахтера.

Награждения прошли на торжественных встречах в филиалах компании, Дворце культуры в Междуреченске и Городском центре культуры в Мысках, в Кемерове и Новокузнецке.

Первыми поздравления от руководителей компании традиционно приняли угольщики-ветераны, которые встретились и тепло пообщались за праздничными столами. Торжественные встречи прошли в подразделениях «Южного Кузбасса» – управлениях по открытой и подземной добыче угля, обогащению и переработке угля.

«Южный Кузбасс» поддержал праздничные городские мероприятия. Представители компании возложили цветы к междуреченскому мемориалу Шахтерской славы и Памятному камню у Мемориала Славы в Мысках. Спортсмены компании приняли участие в традиционном массовом забеге в честь Дня шахтера. Три сотни сотрудников «Южного Кузбасса» прошагали колонной по центру Новокузнецка на областном Параде шахтерских делегаций. В начале мероприятия врио Губернатора Кемеровской области – Кузбасса Илья Середюк поздравил участников парада с профессиональным праздником и вручил отличившимся угольщикам государственные, ведомственные и региональные награды. В числе награжденных были и работники «Южного Кузбасса».

Финальным аккордом стало торжество и праздничный концерт в междуреченском Дворце культуры.

Высокое звание «Заслуженный шахтер Российской Федерации» присвоено двум работникам угольной компании «Южный Кузбасс»: машинисту горных выемочных машин шахты имени В.И. Ленина Владимиру Голоштанову и механику разреза «Сибиргинский» Александру Трулю.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена оператор пульта управления ГОФ «Томусинская» Надежда Коленционок.

Почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» присвоено Евгению Гайдарову, бригадиру на участках основного производства Томусинского автотранспортного управления.

Золотым нагрудным знаком «Шахтерская доблесть» награждены водитель автомобиля БелАЗ Томусинского автотранспортного управления Виталий Балабанов и машинист насосных установок разреза «Сибиргинский» Эдуард Шолохов.

Серебряный нагрудный знак «Шахтерская доблесть» получили четыре работника «Южного Кузбасса»: начальник участка отгрузки угля разреза «Красногорский» Олег Камаев, горный мастер подземный отделения дегазации и геологоразведочных работ Олег Никонов, горнорабочий подземный шахты имени В.И. Ленина Павел Морозов, пробоотборщик группы технического контроля на ЦОФ «Кузбасская» Татьяна Новикова.

Наградами Министерства энергетики Российской Федерации отмечены 15 работников компании. В их числе – машинист экскаватора разреза «Ольжерасский» Павел Грошев, директор шахты «Сибиргинская» Денис Макшанкин и ведущий специалист по промышленной безопасности Игорь Конощенков, получившие знаки отличия «Шахтёрская слава» II степени.

Медалями «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса» II степени удостоены Олег Курбан, машинист экскаватора разреза «Красногорский», и Виктор Гулёнин, электрослесарь подземный службы по монтажу горно-шахтного оборудования.

Почетного звания «Заслуженный шахтёр Кузбасса» удостоен директор управления по операционной деятельности Сергей Новосельцев.

Слесарь по ремонту автомобилей Томусинского автотранспортного управления Юрий Сиротенко, оператор пульта управления ЦОФ «Кузбасская» Наталья Суркова, горнорабочий очистного забоя шахты «Ольжерасская-Новая» Евгений Бок и заместитель председателя первичной профсоюзной организации шахтоуправления Сергей Болонин удостоены региональной медали «За веру и добро». Одиннадцать работников компании награждены медалью «За служение Кузбассу».

Большое количество работников получили почетные грамоты и благодарственные письма, 12 сотрудников занесены на Доску почёта компании. Награды нашли и призеров конкурса профмастерства «Лучший по профессии», им торжественно надели ленты, вручили грамоты и денежные премии.

«День шахтера – это главный праздник Кузбасса. Это дань уважения ежедневному подвигу, мужеству и шахтерской доблести. В этот день мы по традиции чествуем тех, кто связал свою жизнь с нелегким шахтерским трудом. Спасибо за ваш героический труд, за преданность профессии. А подарками от «Южного Кузбасса» для жителей городов присутствия компании, междуреченцев и мысковчан, стали зрелищные фейерверки на городских праздниках», – сказал управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»