«Южный Кузбасс» отпраздновал юбилей города

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») приняла участие в праздновании 70-летия Междуреченска.

В последнюю неделю июня в городе прошли разнообразные праздничные мероприятия для жителей и гостей всех возрастов, посвященные юбилею Междуреченска. Кульминацией празднования стали парад-шествие «Город наших сердец!» и интерактивные площадки с мастер-классами, играми и конкурсами на главной городской площади.

Более тридцати сотрудников «Южного Кузбасса» вместе с представителями других предприятий и учреждений города торжественно прошагали колонной по главному проспекту Междуреченска с флагами. В параде приняли участие и ветераны компании. На площади угольщики организовали тематическую локацию, где активисты Совета молодежи «Южного Кузбасса» проводили мастер-классы с воздушными шарами и наносили аквагрим в виде капель «Мечела» и триколора России. Горожане и гости Междуреченска могли оставить пожелания любимому городу и компании на специально приготовленных полотнах, а также сфотографироваться с талисманом Группы «Мечел» – душевным Мечелёнком.

«Именно с шахты имени В.И. Ленина, которая сейчас входит в состав «Южного Кузбасса», началась история Междуреченска. И мы этим гордимся! Сотрудники «Южного Кузбасса» всегда активно поддерживают городские мероприятия, а принять участие в праздновании 70-летия города – это большая честь для компании», – сказал генеральный директор ПАО «Южный Кузбасс» Алексей Тихонский.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»