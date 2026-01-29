Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
«Южный Кузбасс» оздоравливает работников

Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») подвела итоги оздоровительной кампании 2025 года. Работники и их дети, а также пенсионеры компании отдыхали и укрепляли здоровье по льготным путевкам, большую часть стоимости которых оплатило предприятие.

За 12 месяцев 2025 года более 250 сотрудников и пенсионеров «Южного Кузбасса» воспользовались льготными санаторно-курортными путевками и путевками выходного дня в санаторий-профилакторий «Романтика».

Оздоровление проходит по индивидуальным программам с учетом особенностей здоровья каждого отдыхающего. Особой популярностью среди работников компании пользовались такие оздоровительные процедуры как массаж, прессотерапия, спа-процедуры, ванны с различными концентратами, кедровая бочка, озокерит, электрофорез и гирудотерапия.

По итогам летней кампании в детских лагерях «Романтика» и «Звездочка» оздоровились и отдохнули более 550 детей работников «Южного Кузбасса». Большую часть стоимости детских путевок оплачивает предприятие, для детей из многодетных семей путевки предоставляются бесплатно. О веселом отдыхе ребят заботятся вожатые. Дети занимаются спортом и художественной самодеятельностью, принимают участие в праздниках и фестивалях.

«Для сотрудников, их детей и пенсионеров компании в «Южном Кузбассе» разработана комплексная социальная программа, включающая предоставление льготных путевок в санатории и детские лагеря. Отдых и оздоровление в санатории-профилактории «Романтика» – эффективный метод реабилитации и профилактики здоровья наших работников», – сказал генеральный директор ПАО «Южный Кузбасс» Алексей Тихонский.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

