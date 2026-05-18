«Южный Кузбасс» поддержал международную акцию «Сад Памяти»

Угольная компания «Южный Кузбасс» приняла участие в международной акции «Сад памяти», приуроченной к празднованию Победы в Великой Отечественной войне.

Работники «Южного Кузбасса» ежегодно участвуют в памятной акции. В прошлом году сотрудники компании совместно с другими учреждениями и предприятиями города высаживали ели. В этом году угольщики высадили молодые сосны. Выбор в пользу хвойных деревьев обусловлен их высокой устойчивостью к условиям городской среды. При посадках сотрудники строго соблюдали агротехнические требования: подготовили лунки, высадили саженцы, установили опорные колышки и подвязали сосны.

«Для «Южного Кузбасса» важно заботиться о территориях, на которых работают предприятия компании, живут сотрудники и их семьи. Участие в акции для «Южного Кузбасса» стало доброй традицией. Помимо поддержки экологических инициатив мы занимаемся рекультивацией земель на наших производственных площадках. Например, в прошлом году «Южный Кузбасс» высадил более 52 000 саженцев деревьев и кустарников на разрезах «Красногорский» и «Сибиргинский», – сказал генеральный директор ПАО «Южный Кузбасс» Алексей Тихонский.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»