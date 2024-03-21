«Южный Кузбасс» подвел итоги работы корпоративного учебного центра за прошлый год

Учебный центр угольной компании «Южный Кузбасс» за год обучил более 14 тысяч работников предприятия и сторонних организаций.

Учебный центр «Южного Кузбасса» реализует более 300 программ профессионального обучения, дополнительного образования, дополнительного профессионального образования, а также обучения в области охраны труда как в очной, так и в очно-заочной форме.

За прошлый год в образовательном центре компании более 13,5 тысяч человек прошли обучение по обязательным программам, касающимся выполнения требований охраны труда, промышленной безопасности и правил безопасности. Кроме того, более 600 междуреченцев и мысковчан решили вопросы профессионального обучения по программам подготовки, переподготовки и повышения квалификации.

Среди наиболее востребованных профессий: горнорабочий и электрослесарь подземный, горнорабочий очистного забоя, бригадир на участках основного производства, машинист установок обогащения и брикетирования, машинист насосных установок, оператор пульта управления, слесарь и электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования. Самая многочисленная группа учащихся прошлого года – стропальщики. Есть случаи индивидуального обучения: один человек получил свидетельство о профессии монтажника санитарно-технических систем и оборудования, еще один закончил программу переподготовки и стал профессинальным токарем.

Специалисты центра обновили 35 действующих и разработали более 50 новых учебных программ. В числе новинок – программа профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих по профессии машинист буровой установки (на открытых горных работах), для которой недавно введен новый профессиональный стандарт.

«Учебный центр «Южного Кузбасса» полностью соответствует актуальным образовательным стандартам, в том числе с точки зрения качественного наполнения программ. Здесь помогут и новичкам, желающим освоить новую профессию «с нуля», и уже состоявшимся специалистам, нацеленным на рост и развитие. Выпускники центра проходят практику в подразделениях компании и впоследствии становятся частью дружного коллектива «Южного Кузбасса», – отметил управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»