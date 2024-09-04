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«Южный Кузбасс» показал подросткам хлопушки и флокулянты

«Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») ежегодно проводит летние профориентационные мероприятия для школьников. За минувший сезон в квестах приняли участие около 100 отдыхающих оздоровительных лагерей.

В течение летних каникул активисты совета молодежи «Южного Кузбасса» традиционно проводили профориентационные квесты для старших отрядов загородных лагерей «Звездочка» и «Романтика». В этом году темами развлекательно-познавательных мероприятий стали углеобогащение и сохранение окружающей среды.

Участников квеста «погрузили» в процесс очистки фабричных сточных вод. Подростки разгадывали загадки, расшифровывали коды и получали предметы, причастные к сложному технологическому процессу. На финише команды под руководством специалиста «Южного Кузбасса» провели осветление настоящей технологической воды – под воздействием флокулянтов (химических реагентов) в жидкости образовались «хлОпушки» (угольные сгустки), осевшие на дно емкости.

В награду все участники получили на память сувениры с символикой «Южного Кузбасса». Осветлённую воду вернули на фабрику для дальнейшей профессиональной обработки.

«На «Романтике» и «Звездочке» отдыхают преимущественно дети наших работников. Профориентационные игровые квесты раскрывают разные сферы деятельности компании. После подобных мероприятий у детей и их родителей появляются новые темы для бесед. В будущем всё это поможет ребятам выбрать свой профессиональный путь», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

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kuzbassnews.ru
04/09/2024
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