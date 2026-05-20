«Южный Кузбасс» повысил качество диагностики двигателей тяжелой техники

Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») приобрела инфракрасный спектрометр для анализа отработанных масел, которые используются в тяжелой технике. Это позволит заблаговременно выявлять потенциальные неисправности.

Высокотехнологичный прибор предназначен для детального анализа отработанных масел, используемых в тяжелой технике, в частности, в самосвалах БелАЗ. Отработанное масло БелАЗов содержит разнообразные присадки, продукты окисления и загрязнения. ИК-спектрометр способен определять наличие различных компонентов даже в малых концентрациях. Исследование отработанного масла позволяет оценить состояние техники и выявить потенциальные проблемы в работе оборудования на ранних стадиях. Подобный подход не только помогает предотвратить аварийные ситуации, но и снижает расходы на ремонт тяжелого оборудования.

Инфракрасный спектрометр – это комплекс, состоящий из самого прибора и программного обеспечения для обработки данных. Для анализа необходимо несколько капель отработанного масла. Результаты исследования специалист получает уже через несколько минут.

«Приобретение инфракрасного спектрометра значительно повысило качество диагностики двигателей. На основе актуальных данных инженеры оперативно принимают необходимые меры по устранению возникающих проблем и профилактике неисправностей, которые могут возникнуть. Внедрение высокотехнологичного метода глубокой диагностики автомобильных двигателей позволит «Южному Кузбассу» оптимизировать стоимость владения техникой, снизив затраты на ее ремонт и обслуживание», – сказал генеральный директор ПАО «Южный Кузбасс» Алексей Тихонский.

