«Южный Кузбасс» поздравил город Мыски с юбилеем

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») приняла участие в праздновании 70-летия Мысков.

Предприятия «Южного Кузбасса» разрез «Сибиргинский» и одноименная шахта, а также обогатительная фабрика «Сибирь» являются для Мысков градообразующими и вносят большой вклад в развитие города. Кроме того, здесь трудятся сотни мысковчан.

Торжественное мероприятие в честь юбилея прошло в городском центре культуры. Глава Мысковского городского округа Евгений Тимофеев вручил юбилейные медали «70 лет городу Мыски» работникам и ветеранам «Южного Кузбасса». Среди них генеральный директор компании Алексей Тихонский, ветеран разреза «Сибиргинский» с 33-летним стажем Владимир Ложкин и другие. Эти награды – свидетельство признания личных заслуг и символ общей истории успеха, построенной благодаря самоотверженному труду нескольких поколений угольщиков.

В качестве подарка на юбилей «Южный Кузбасс» преподнес горожанам сертификат на приобретение современного детского игрового комплекса.

«Этот город – наш общий дом, наша история и наше будущее. Мы гордимся, что являемся частью жизни Мысков и вносим свой вклад в его развитие. Уверен, наш подарок окажется востребованным и принесет радость самым юным мысковчанам, а значит и их родителям», – сказал генеральный директор ПАО «Южный Кузбасс» Алексей Тихонский.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

kuzbassnews.ru
21/05/2026
