«Южный Кузбасс» принимает студентов на практику

В угольной компании «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») с начала года производственную и преддипломную практику прошли 45 студентов высших и средних профессиональных учебных заведений Кузбасса.

Ежегодно в подразделениях «Южного Кузбасса» производственную и преддипломную практику проходят десятки учащихся вузов и техникумов.  В процессе практической подготовки студентов задействовано каждое подразделение «Южного Кузбасса». Под руководством наставников из числа опытных работников компании молодые люди получают практические навыки работы, закрепляют знания правил безопасного труда и знакомятся с коллективами.

«Это моя третья практика в «Южном Кузбассе». Со специалистами отдела сопровождения автоматизированных систем управления технологическими процессами я уже хорошо знаком. От вуза у нас есть задания и соответствующие методички на каждую практику. На текущую – это совмещение баз данных и серверов. Я уже создал приложение, в котором выполняется анализ времени работы оборудования: компрессоров, насосов, центрифуг и т.д. Наставник у меня отличный! На его поддержку и помощь всегда можно рассчитывать», – поделился студент Междуреченского филиала Кузбасского государственного технического университете имени Т.Ф. Горбачева Андрей Нехорошев.

«С удовольствием принимаем на практику студентов. В 2025 году 185 студентов прошли учебную и производственную практику на предприятиях «Южного Кузбасса». Более двухсот студентов увидели производство вживую, познакомились с работой угольщиков изнутри, побывав с экскурсиями в подразделениях компании», – сказал генеральный директор ПАО «Южный Кузбасс Алексей Тихонский. 

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

kuzbassnews.ru
03/04/2026
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
