«Южный Кузбасс» принял на практику студентов

В угольной компании «Южный Кузбасс» с начала года производственную и преддипломную практику прошли 64 студента высших и средних профессиональных учебных заведений Кузбасса.

Ежегодно в подразделениях «Южного Кузбасса» производственную и преддипломную практику проходят несколько сотен учащихся вузов и техникумов. Среди 64 практикантов этого года – студенты, осваивающие профессии и специальности, востребованные на горнодобывающем предприятии.

Под руководством наставников из числа опытных работников «Южного Кузбасса» молодые люди получают практические навыки работы, закрепляют знания правил безопасного труда, знакомятся с коллективами. Компания оформляет трудоустройство согласно трудовому кодексу Российской Федерации, студенты получают трудовые книжки и заработную плату – при условии достижения 18-летия и наличия свидетельства о профессии рабочего.

«С удовольствием принимаем на практику студентов и выпускников. Это хорошая возможность привлечь в компанию свежие кадры. В свою очередь «Южный Кузбасс» предоставляет отличные возможности для профессионального роста и развития, для построения успешной карьеры в коллективе настоящих профессионалов», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»