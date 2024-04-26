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«Южный Кузбасс» принял на практику студентов

В угольной компании «Южный Кузбасс» с начала года производственную и преддипломную практику прошли 64 студента высших и средних профессиональных учебных заведений Кузбасса.

Ежегодно в подразделениях «Южного Кузбасса» производственную и преддипломную практику проходят несколько сотен учащихся вузов и техникумов. Среди 64 практикантов этого года – студенты, осваивающие профессии и специальности, востребованные на горнодобывающем предприятии.

Под руководством наставников из числа опытных работников «Южного Кузбасса» молодые люди получают практические навыки работы, закрепляют знания правил безопасного труда, знакомятся с коллективами. Компания оформляет трудоустройство согласно трудовому кодексу Российской Федерации, студенты получают трудовые книжки и заработную плату – при условии достижения 18-летия и наличия свидетельства о профессии рабочего.

«С удовольствием принимаем на практику студентов и выпускников. Это хорошая возможность привлечь в компанию свежие кадры. В свою очередь «Южный Кузбасс» предоставляет отличные возможности для профессионального роста и развития, для построения успешной карьеры в коллективе настоящих профессионалов», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс Андрей Подсмаженко. 

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

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kuzbassnews.ru
26/04/2024
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