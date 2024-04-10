«Южный Кузбасс» принял участие в акции «подари планете час»

Угольная компания «Южный Кузбасс» присоединилась к ежегодной экологической акции «Подари планете час».

Акция «Подари планете час» – одно из мероприятий всероссийских «Дней защиты от экологической опасности». Его цель заключается в том, чтобы подчеркнуть важность бережного использования электроэнергии.

В условленный день потребление энергоресурсов на 60 минут ограничили предприятия «Южного Кузбасса» по открытой и подземной добыче угля, по обогащению и переработке угля, а также автотранспортное управление.

«В «Южном Кузбассе» дни защиты от экологической опасности стартовали в марте. Разработанная на текущий год программа мероприятий включает разноплановые природоохранные акции, в том числе очистку промышленных и прибрежных территорий, благоустройство и озеленение, работу с отходами, контроль воздушного и водного бассейнов, экологическое просвещение, участие в экологических акциях», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»